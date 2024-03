TSE planeja curso para juízes sobre inteligência artificial em campanhas O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) planeja oferecer cursos para juízes eleitorais e mesários de todo o Brasil neste ano sobre o uso de inteligência artificial com o objetivo de disseminar notícias falsas. Pela primeira vez, o tribunal editou uma norma que obriga as campanhas a informarem se a ferramenta foi utilizada nas propagandas eleitorais produzidas. A preocupação agora é capacitar juízes e mesários no reconhecimento do eventual uso de inteligência artificial nas propagandas de partidos e candidatos. Eles também deverão ser instruídos sobre a aplicação da nova regra nas eleições municipais deste ano. Veja o texto completo de Carolina Brígido