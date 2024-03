O projeto de reforma do Código Civil que tramita no Congresso Nacional permite que duas pessoas se habilitem para o casamento no mesmo dia que forem ao cartório com essa intenção, sem agendamento prévio. A depender da regra fixada pelos estados para o serviço cartorário, o casamento poderá ser celebrado no mesmo dia. "As relações hoje são mais fluidas. Se facilitamos o divórcio, temos que facilitar o casamento, com redução de tempo e de custos. Um dos objetivos da reforma do Código Civil é destravar a vida das pessoas", disse à coluna o jurista Flavio Tartuce, relator do projeto.