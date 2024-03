STJ cogita mandar prender Robinho por estupro, dizem ministros O jogador de futebol Robinho pode ser alvo de uma ordem de prisão expedida a partir do próximo dia 20, data que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou para decidir se a sentença italiana contra o atleta será homologada. Robinho foi condenado em 2017 por estupro, pela Justiça da Itália. O julgamento será realizado na Corte Especial do STJ, formada pelos 15 ministros mais antigos do tribunal. A presidente, Maria Thereza de Assis Moura, só vota em caso de empate. Veja o texto completo de Carolina Brígido