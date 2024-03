Lista de candidatos a ministro do STJ tem procurador do 8/1 e Raquel Dodge O Ministério Público Federal definiu nesta quinta-feira (7) a lista sêxtupla com candidatos que vão concorrer a uma vaga de ministro no STJ (Superior Tribunal de Justiça). O nome mais votado foi o de Raquel Dodge, que foi procuradora-geral da República no governo de Michel Temer. Também está na lista o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, que conduziu a primeira parte das investigações sobre o 8 de janeiro. Quando Paulo Gonet assumiu a PGR, Santos deixou o caso. Veja o texto completo de Carolina Brígido