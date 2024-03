Com dez anos de idade, a Lava Jato tem sido submetida a uma espécie de reforma. Primeiro, o ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu a validade de acordos de leniências firmados entre empresas acusadas de corrupção e o Ministério Público Federal. Do outro lado da rua, o TCU (Tribunal de Contas da União) decidiu na terça-feira (5) que não houve irregularidade grave em operações do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), ao contrário do que apregoaram os investigadores da Lava Jato.