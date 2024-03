Senador apresenta projeto que torna crime espionar jornalistas e advogados O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) apresentou um projeto de lei que só permite que órgãos e agentes públicos usem ferramentas de monitoramento de celulares e outros aparelhos de comunicação pessoal mediante autorização judicial prévia. A proposta também proíbe qualquer tipo de espionagem a jornalistas e advogados no exercício da profissão. Nos casos permitidos, se o monitoramento de terminais de comunicação pessoal for realizado sem autorização judicial, a pessoa ficará sujeita a pena de reclusão de dois a quatro anos, mais pagamento de multa. Se a espionagem for realizada por agente público, civil ou militar, a pena será aplicada em dobro. Veja o texto completo de Carolina Brígido