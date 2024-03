Os novos juízes do TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região foram levados a uma aldeia indígena e a uma comunidade quilombola para conhecer de perto como vivem essas pessoas. As visitas fazem parte do curso de formação obrigatório para novos magistrados. Entre a posse no cargo e o início das funções na nova profissão, eles precisam assistir a 526 horas de aula — entre elas, visitas a grupos de minorias, hospitais e presídios. Os magistrados, que tomaram posse em dezembro passado, visitaram na semana passada a aldeia indígena guarani Pindo Mirim, localizada no município de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre (RS) e a comunidade Quilombola de Morro Alto, localizada entre os municípios de Osório e Maquiné, no litoral gaúcho.