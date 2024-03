Juiz condena Zoom e Facebook a pagar R$ 500 por usuário com dados coletados O juiz Douglas de Melo Martins, do Maranhão, condenou Zoom e Facebook a pagar R$ 20 milhões por indenização de dano moral coletivo por compartilhamento ilegal de dados dos usuários do sistema iOS, da Apple. Ele também definiu multa individual de R$ 500 a cada usuário prejudicado. A decisão vale para usuários de todo o país. Veja o texto completo de Carolina Brígido