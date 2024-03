Como se não bastassem os nove anos de vaivém no plenário do STF (Supremo Tribunal Federal), o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal não deve terminar tão cedo. A expectativa é que a Corte só bata o martelo sobre o assunto em 2025. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo. Foi o quinto ministro a fazer isso desde o início do julgamento, em 2015. Toffoli tem até 90 dias para devolver o caso para o plenário.