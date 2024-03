Apenas 5% dos réus do 8/1 assinaram acordo com a PGR para encerrar processo Quase sete meses depois de a PGR (Procuradoria-Geral da República) oferecer a um grupo de réus do 8 de janeiro a possibilidade de firmar acordo de não persecução penal e encerrar os processos abertos contra eles, apenas 4,7% aceitaram a proposta. Ao todo, 1.125 estão habilitados para assinar os acordos. Até agora, 53 concordaram com os termos. Para firmar esse tipo de acordo, o réu precisa admitir ter cometido crime e cumprir medidas determinadas pela PGR. Em troca, o processo é extinto, e o réu não é preso. Entre as condições, está a prestação de 300 horas de serviços à comunidade ou a entidades públicas, o compromisso de não cometer delitos semelhantes e o pagamento de multa. Além disso, os réus têm que participar, presencialmente, de um curso sobre democracia e golpe de Estado. Veja o texto completo de Carolina Brígido