STF garante licença a mãe não gestante e abre porta para vitórias LGBTQIA+ O STF (Supremo Tribunal Federal) garantiu nesta quarta-feira (13) a mães não gestantes em união estável homoafetiva o direito à licença-maternidade. Além de ser uma conquista desse grupo específico, a decisão abre caminho para outras vitórias da comunidade LGBTQIA+ em julgamentos futuros no tribunal. Em 2011, o STF firmou um marco nos direitos das pessoas LGBTQIA+: por unanimidade, equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres. Reconheceu, portanto, a união homoafetiva como um núcleo familiar. Veja o texto completo de Carolina Brígido