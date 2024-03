Alexandre de Moraes: "Instigaram a dar o golpe e se esconderam no gabinete" O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, criticou nesta quinta-feira (14) autoridades que instigaram pessoas a tentarem dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023 e depois foram para seus gabinetes para "se esconder na imunidade parlamentar". A acusação foi feita durante o julgamento do recurso apresentado pelo ex-deputado estadual do Ceará e delegado de polícia Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, conhecido como Delegado Cavalcante. O TSE manteve a condenação à inelegibilidade imposta pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) cearense. Veja o texto completo de Carolina Brígido