O STJ (Superior Tribunal de Justiça) inovou. Não satisfeito em baixar uma norma na quarta-feira (13) com a vestimenta permitida para advogados, servidores e visitantes circularem nas dependências da Corte, listou minuciosamente os itens do guarda-roupa proibidos para uso no local. Todos os tribunais de Brasília têm regras de vestimenta. De modo geral, vale a indumentária típica da burocracia brasiliense: homens usam terno, camisa social, gravata e sapato social; mulheres usam vestido ou blusa com calça ou saia e sapato social.