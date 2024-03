À Polícia Federal, o general Freire Gomes e o brigadeiro Baptista Jr., ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, afirmaram que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Três dias após a divulgação dos depoimentos, uma pergunta ainda não foi respondida: as acusações são suficientes para justificar a prisão preventiva do ex-presidente? O Direito, que não é matemática, comporta as duas respostas: sim e não. Nesse caso específico, a letra fria da lei não é a única que conta, mas o tipo de crime supostamente praticado, a natureza do tribunal que tomará (ou não) a decisão e, claro, o acusado em questão.