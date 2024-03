Bolsonaro não vira réu por vacina, mas situação no STF se agrava Tecnicamente, o indiciamento não muda a situação de um investigado na Justiça. Como a palavra sugere, a Polícia Federal concluiu que há indícios de que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 16 pessoas cometeram crime por fraudar cartões de vacinação. Bolsonaro consta como investigado no inquérito que tramita no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o assunto. Embora o indiciamento não mude automaticamente a situação de Bolsonaro no Supremo, o ato da PF abre um caminho para ele ser transformado em réu. Veja o texto completo de Carolina Brígido