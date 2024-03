Regras do TSE são 'test drive' para regular big techs, dizem ministros A resolução sobre propaganda nas campanhas aprovada em fevereiro pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deve virar parâmetro para a regulação geral das atividades de big techs no Brasil. Na avaliação de integrantes da Corte, depois de consolidada a jurisprudência sobre a aplicação da regra nas eleições deste ano, o Congresso Nacional poderá aproveitar o resultado para transformar a orientação em norma para a atividade das empresas também fora do ambiente eleitoral. Os principais artigos da Resolução 23.732/24 que podem impulsionar essa legislação são o 9-D e o 9-E. O primeiro estabelece que o provedor de internet tem o dever de adotar e publicizar medidas para "impedir ou diminuir a circulação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que possam atingir a integridade do processo eleitoral". Veja o texto completo de Carolina Brígido