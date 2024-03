O STJ (Superior Tribunal de Justiça) deve homologar a condenação do ex-jogador de futebol Robinho a nove anos de prisão pelo crime de estupro. O julgamento está agendado para esta quarta-feira (20), na Corte Especial do STJ, formada pelos 15 ministros mais antigos do tribunal. Segundo informou a colunista do UOL Letícia Casado, há possibilidade de um pedido de vista interromper o julgamento e adiar a decisão. Ao fim do julgamento —seja hoje, seja mais adiante—, os ministros vão encaminhar a um juiz de primeira instância a ordem de execução da pena. O juiz ordenará a prisão de Robinho em regime fechado. Segundo as normas processuais brasileiras, condenados a uma pena superior a oito anos de prisão cumprem pena inicialmente nesse regime.