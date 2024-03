Sorteado relator do pedido de habeas corpus do ex-jogador Robinho, o ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), deve julgar ainda nesta quinta-feira (21) o pedido da defesa para o réu escapar da prisão. A tendência é Fux negar o benefício. O ministro está na ala do STF considerada mais rígida no julgamento de questões penais. Ele defende que réus condenados a prisão comecem a cumprir pena depois que a sentença for condenada pela segunda instância do Judiciário, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado - ou seja, quando se esgotam todas as possibilidades de recursos de direito do réu.