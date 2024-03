O ministro Luiz Fux negou nesta quinta-feira (21) o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Robinho. Os advogados queriam que o réu aguardasse em liberdade o julgamento dos recursos à decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) de determinar a prisão imediata do ex-jogador. Robinho foi condenado a nove anos de prisão pela Justiça italiana. O STJ homologou essa decisão ontem. No pedido, os advogados citaram a decisão tomada pelo plenário do STF em 2019, segundo a qual uma pessoa só pode ser presa depois do trânsito em julgado - ou seja, depois que forem analisados todos os recursos judiciais aos quais ela tem direito. No caso de Robinho, a defesa já anunciou que recorrerá ao STJ e ao STF contra a decisão de ontem.