Após dar vaga de ministra para homem no STF, Lula deve fazer o mesmo no STJ Depois de dar a vaga da ministra Rosa Weber para Flávio Dino no STF (Supremo Tribunal Federal), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá fazer um movimento semelhante, mas com repercussão ainda maior, no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Existem hoje duas cadeiras vazias na Corte. Elas pertenciam às ministras Laurita Vaz e Assusete Magalhães, que se aposentaram. Os mais cotados para as vagas atualmente são homens. As nomeações são aguardadas para o fim deste semestre. Veja o texto completo de Carolina Brígido