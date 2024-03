Depois de seis anos patinando nas instâncias inferiores do Judiciário, a investigação sobre o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes engrenou assim que chegou ao STF (Supremo Tribunal Federal). Passada a prisão dos suspeitos de terem matado os dois, o caso agora deve acelerar ainda mais, rumo à conclusão. O próximo passo vai ser julgar no plenário virtual do STF a ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. A tendência é o tribunal manter atrás das grades os irmãos Chiquinho Brazão, deputado federal pelo União Brasil, e Domingos Brazão, conselheiro do TCE (Tribunal de Contas Estadual) do Rio de Janeiro, além de Ribaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio.