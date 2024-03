Caso Marielle, Cid e Robinho: prisões do fim de semana mudam imagem do STF Depois de determinar três prisões polêmicas em um intervalo de quatro dias, o STF (Supremo Tribunal Federal) foi assunto principal das redes sociais. Os xingamentos e ataques sofridos sistematicamente nos últimos anos diminuíram na última semana, segundo dados coletados pela instituição Democracia em Xeque. A explicação foi uma série de decisões tomadas em consonância com o clamor público. Na quinta-feira (21), o ministro Luiz Fux negou habeas corpus a Robinho e abriu o caminho para que o ex-jogador fosse preso. Ele foi condenado por estupro na Itália e teve a pena validada para cumprimento no Brasil. Veja o texto completo de Carolina Brígido