Moro preferiu assistir em Brasília julgamento no Paraná da ação de cassação O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) não quis acompanhar de perto o julgamento no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná que pode resultar na cassação de seu mandato. Nesta segunda-feira (1º), ele pegou um voo em Curitiba às 5h40 e desembarcou às 7h50 em Brasília. O tribunal reservou três sessões para o julgamento: hoje, quarta-feira (3) e segunda-feira (8). O primeiro dia normalmente é dedicado à sustentação oral dos advogados e do Ministério Público. Em caráter reservado, integrantes do TRE dão como certa a condenação de Moro, como noticiou a coluna. Veja o texto completo de Carolina Brígido