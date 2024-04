Nos bastidores, desembargadores do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná dão como certa a condenação do senador Sergio Moro no julgamento que começa nesta segunda-feira (1º). Mas a Corte não dará a palavra final sobre o destino de Moro. A defesa terá direito a recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se o mandato do ex-juiz for de fato cassado. Ainda de acordo com integrantes do tribunal, a expectativa é que os advogados tentem empurrar o julgamento de eventual recurso para uma data a partir de junho. A ideia seria a defesa obter um cenário mais favorável à reversão de eventual condenação depois que o ministro Alexandre de Moraes deixar o tribunal.