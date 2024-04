STF gastou R$ 25 milhões para incrementar segurança dos ministros desde 8/1 O STF (Supremo Tribunal Federal) gastou mais de R$ 25 milhões para incrementar a segurança dos ministros e da Corte desde a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Levantamento feito pela coluna a partir de dados do tribunal revela que foram firmados 14 novos contratos na área de segurança para proteger o Supremo de eventuais novos ataques. O dinheiro gasto inclui obras para adequação do sistema de detecção, alarme e combate a incêndio no STF e o CNJ (Conselho Nacional de Justiça). A primeira obra custou R$ 4,2 milhões e a segunda, R$ 2,7 milhões. Veja o texto completo de Carolina Brígido