O presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Beto Simonetti, informou à coluna que vai contestar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de multar um advogado em R$ 2 mil. Segundo Moraes, o profissional repetiu em recursos pedidos já negados anteriormente. "Desde 2023, está em vigor a Lei 14.752, que define a exclusividade da OAB na punição de eventuais faltas disciplinares de advogados, assim como só o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e o CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) podem punir magistrados e membros do Ministério Público", disse Simonetti.