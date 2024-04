Os recentes ataques desferidos pelo empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), ao ministro Alexandre de Moraes podem antecipar uma discussão que ainda estava sendo amadurecida no STF (Supremo Tribunal Federal): a regulamentação das redes sociais. Há duas ações no tribunal que questionam as regras do Marco Civil da Internet. O julgamento pode resultar na fixação de regras para as plataformas de redes sociais. Os processos são de relatoria dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux.