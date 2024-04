O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu nesta terça-feira (9) ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que pergunte aos representantes legais do X no Brasil se Elon Musk tem atribuição, nos termos dos estatutos da empresa, para determinar a publicação de postagens na rede social e se fez isso com relação a perfis vedados por determinação judicial brasileira. Gonet quer saber se a empresa revogou por conta própria o bloqueio de algum perfil suspenso por ordem judicial. E, se isso ocorreu, que seja informado o nome de quem determinou o ato e quais perfis bloqueados voltaram à atividade de forma irregular.