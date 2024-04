Dois fatores dão hoje esperança ao ex-juiz Sergio Moro para manter a cadeira no Senado. O primeiro deles é a vitória no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná por cinco votos a dois. Segundo integrantes do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), esse placar será levado em conta pela Corte no julgamento do recurso.

O segundo fator que está ao lado de Moro é o tempo. Os prazos processuais devem empurrar a chagada do recurso do PL e do PT ao TSE para o segundo semestre. A última sessão da qual o ministro Alexandre de Moraes participará no tribunal será no fim de maio.