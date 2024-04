Os motivos que levaram Alexandre de Moraes a banir contas em redes sociais O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), guarda a sete chaves o número de perfis bloqueados em redes sociais desde março de 2019, quando foi instaurado o inquérito das fake news. A partir dessa data, Moraes passou a ser relator de outras investigações que resultaram na suspensão de contas em redes sociais como medida para frear a disseminação de notícias falsas, de discursos de ódio e de mensagens antidemocráticas. Entre esses inquéritos, estão o que apura a existência de milícias digitais e as investigações decorrentes dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Veja o texto completo de Carolina Brígido