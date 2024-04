Mesmo com menos votos na lista tríplice, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa foi o escolhido para chefiar o Ministério Público de São Paulo ontem (13). O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), bateu o martelo após consultar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Apesar de aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, contumaz crítico do trabalho de Moraes, Tarcísio ouviu a recomendação de Moraes porque o ministro foi promotor de Justiça em São Paulo, explicou uma fonte do Judiciário.