Depois do marco temporal das terras indígenas, do aborto e do porte de drogas, mais uma pauta ameaça tensionar a delicada relação entre o STF (Supremo Tribunal Federal) e o Congresso Nacional: a regulamentação das plataformas de redes sociais. O tema dormitava no STF até o bilionário Elon Musk atacar o ministro Alexandre de Moraes na semana passada. Com ares de urgência, ministros do tribunal e parlamentares começaram a discutir como frear a disseminação de notícias falsas e de discursos de ódio nas plataformas.