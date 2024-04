Durou pouco mais de um dia a decisão que afastou a juíza Gabriela Hardt e outros três magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) de suas funções. Na sessão desta terça-feira (16), o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) mostrou que se divide ao avaliar os métodos da Lava Jato, mas preza pela cautela na análise da conduta de magistrados. O julgamento estava marcado para começar pela manhã, mas foi adiado para a sessão da tarde. O presidente, Luís Roberto Barroso, só chamou o caso no plenário às 16h37. Antes disso, nos bastidores, os conselheiros conversaram sobre como o CNJ deveria se posicionar. A maior parte do colegiado estava surpresa com a medida imposta por Salomão.