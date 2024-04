O Palácio do Planalto está preocupado com o julgamento marcado para amanhã (17) no TCU (Tribunal de Contas da União) que pode impactar no comando de cinco das onze agências reguladoras. Está em votação o prazo do mandato do presidente da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Carlos Baigorri. A nova Lei das Agências Reguladoras, de 2019, prevê mandatos de cinco anos para os diretores de agências. No entanto, não especifica como é a contagem desse prazo se o presidente nomeado já ocupar um cargo na diretoria.