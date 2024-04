Uma ala do STF (Supremo Tribunal Federal) não se comoveu com a ofensiva de Arthur Lira contra a Corte. Em caráter reservado, ao menos três ministros consideram que as consequências práticas das propostas de Lira não seriam suficientes para limitar os poderes do tribunal. Essa ala do tribunal se opõe a outra, que atua diretamente na tentativa de enfraquecer os ataques do Congresso Nacional contra o Supremo.