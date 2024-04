Se juridicamente os políticos incluídos em inquéritos comandados por Alexandre de Moraes têm prejuízo, politicamente o caminho parece ser inverso. No ato (comício, na verdade) de Jair Bolsonaro deste domingo (21) o ex-presidente, investigado em dez frentes no STF (Supremo Tribunal Federal) e duplamente condenado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mostrou força política ao atrair uma multidão para Copacabana, no Rio de Janeiro. Bolsonaro surfou nos ataques de Elon Musk contra Moraes. Disse que o bilionário era "dono de uma plataforma cujo objetivo é fazer com que o mundo todo seja livre" e "o homem que teve a coragem de mostrar para onde a nossa democracia estava indo, o quanto de liberdade já perdemos".