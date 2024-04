A Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) não deve julgar antes do fim de maio o recurso apresentado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra a decisão do ministro Kassio Nunes Marques que autorizou o fim do monitoramento ao bicheiro Rogério Andrade. Na terça-feira (16), Nunes Marques atendeu a um pedido da defesa do contraventor e autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica e o fim do recolhimento noturno do réu. Na sexta-feira (19), a PGR recorreu da decisão.