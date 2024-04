Presidente do TJ-PE anuncia criação da Calçada da Fama do Judiciário O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, anunciou a criação da Calçada da Fama do Poder Judiciário, uma atração que, segundo ele, promete atrair turistas para a Corte, em Recife. Segundo explicou no último sábado (20) em entrevista ao programa local do jornalista João Alberto, os ex-presidentes do tribunal vão moldar suas mãos e assinaturas para enfeitar a calçada em frente ao prédio. O desembargador disse que o projeto já foi iniciado, mas não informou quando ficará pronto. Veja o texto completo de Carolina Brígido