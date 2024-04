Integrantes de associações e coletivos em defesa da paridade de gênero no Judiciário divulgaram nesta quarta-feira (24) um manifesto em defesa da nomeação de ministras para as duas cadeiras hoje em disputa no STJ (Superior Tribunal de Justiça). As vagas foram abertas com a aposentadoria das ministras Assusete Magalhães e Laurita Vaz. Segundo informações de bastidor, os mais cotados para as vagas são homens.