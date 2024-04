O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, divulgou um ofício nesta quarta-feira (24) para informar que desistiu de criar a Calçada da Fama do Poder Judiciário. A ideia foi anunciada em entrevista veiculada no último sábado (20) no programa local do jornalista João Alberto e divulgada ontem pela coluna. Na entrevista, o desembargador explicou que os ex-presidentes do tribunal moldariam suas mãos e assinaturas para enfeitar a calçada em frente ao prédio, no Recife. Segundo ele, a intenção era atrair turistas para o local e deixar mais leve a imagem do Judiciário.