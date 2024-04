Passado o prazo de dois meses dado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), empreiteiras da Lava Jato e a União não conseguiram renegociar o valor das multas decorrentes dos acordos de leniência que as empresas assinaram. Em valores atualizados, a cifra chega a R$ 11,8 bilhões. Amanhã (26), último dia do prazo fixado pelo ministro do STF André Mendonça, a CGU (Controladoria Geral da União) e a AGU (Advocacia-Geral da União) devem encaminhar relatório ao tribunal informando como foram as tratativas com as empresas.