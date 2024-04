A escolha de Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga de ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho) pode revelar qual crise o presidente elegeu para tentar solucionar primeiro. A lista tríplice encaminhada ao Palácio do Planalto na segunda-feira (22) tem um nome apoiado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL); outro encampado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e uma advogada que poderia atender às demandas de setores da esquerda que defendem a nomeação de mais mulheres para a cúpula do Judiciário.