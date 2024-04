O CNPCP (Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária), ligado ao Ministério da Justiça, baixou uma resolução com recomendações para garantir a liberdade religiosa dentro dos presídios e proibir a cobrança de contribuições financeiras a igrejas por parte dos detentos. A norma proíbe qualquer tipo de discriminalização religiosa nos estabelecimentos prisionais e recomenda que as autoridades assegurem condições para o exercício da prática religiosa dos detentos - inclusive com a designação de locais apropriados para a realização das atividades. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (29). Um dos pontos mais polêmicos nas discussões realizadas no CNPCP para se chegar ao texto final da resolução foi em torno do artigo que veda o proselitismo religioso. Segundo a norma, é proibida a tentativa de conversão do detento a outra religião diferente da que ele professa. Ou, ainda, os esforços para convencer o preso que não tem religião a adotar uma.