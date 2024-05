A Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Sul entrou em contato com o Ministério da Justiça para pedir ajuda com o abastecimento de água potável aos presídios gaúchos. Os alagamentos no estado também atingiram o sistema prisional e deixaram as unidades sem água em condição própria para ingestão e uso na higiene pessoal.

Apesar de não haver presídios federais no Rio Grande do Sul, a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça estuda formas de auxiliar no abastecimento dos presídios. Ainda não há um plano de ação nesse sentido.