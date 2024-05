Boletim divulgado nesta terça-feira (7) pela Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo e pela Polícia Penal informa que os alagamentos no Rio Grande do Sul afetou o funcionamento dos presídios do estado. A situação é considerada mais grave no Presídio Estadual de Arroio do Meio. O município ficou isolado, devido à queda de pontes e à interdição de estradas. O acesso ao local é feito pela água.