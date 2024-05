As chuvas e alagamentos dos últimos dias afetaram o funcionamento do Judiciário no Rio Grande do Sul. Os prazos processuais, audiências e sessões de julgamentos presenciais foram suspensos nesta semana para os tribunais estaduais, federais e trabalhistas. Imagens obtidas pelo UOL mostram que o alagamento atingiu o edifício onde funciona a sede do TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região, em Porto Alegre.