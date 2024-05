Diante da situação emergencial no Rio Grande do Sul, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) publicou nesta quinta-feira (9) um documento com diretrizes para o funcionamento do sistema prisional e socioeducativo do estado durante o estado de calamidade pública. Entre as recomendações, o órgão pede que os juízes deixem de determinar, quando possível, o uso da tornozeleira eletrônica, porque o funcionamento pode ficar comprometido em meio a enchentes e alagamentos. O CNJ também quer que os juízes evitem expedir novas ordens de prisão e priorizem o recolhimento domiciliar dos presos.