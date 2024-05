Moraes foca em cota de gênero e inteligência artificial antes de deixar TSE A menos de um mês de deixar o comando do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ministro Alexandre de Moraes quer dar prioridade a dois temas: as cotas de gênero e o uso de inteligência artificial nas campanhas. Antes de passar a presidência da Corte para a ministra Cármen Lúcia, no dia 3 de junho, Moraes levará para votação no plenário uma proposta de súmula sobre fraudes à cota de gênero. O assunto chegou a entrar na pauta da terça-feira (7), mas não foi debatido. Veja o texto completo de Carolina Brígido