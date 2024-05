TSE planeja novo julgamento de Bolsonaro no segundo semestre O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) planeja julgar mais uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo semestre. O relator, ministro Raul Araújo, estaria pronto para liberar para a pauta do plenário a partir de agosto pelo menos mais um processo que pode culminar na inelegibilidade de Bolsonaro. Caberá à ministra Cármen Lúcia, que assumirá a presidência da Corte em junho, agendar uma data para o julgamento. No tribunal, a expectativa é que isso aconteça antes das eleições municipais de outubro. Veja o texto completo de Carolina Brígido