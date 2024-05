Hiato da legislação eleitoral sobre pré-campanha pode ajudar Moro no TSE Apesar de existir no mundo real, o período de pré-campanha não está previsto na legislação brasileira. Por lei, os candidatos podem fazer propaganda a partir de dois meses e meio antes antes do dia da votação. Como não há regra clara sobre o que é permitido ou proibido antes disso, na prática, pode quase tudo. O vácuo legislativo tem beneficiado candidatos que usam o período anterior ao permitido por lei para impulsionar suas campanhas eleitorais. A Justiça Eleitoral não tem muito o que fazer se o Congresso Nacional não mudar as regras. Quem conquistou uma cadeira no Legislativo às custas das leis atuais não parece querer fazer isso. Veja o texto completo de Carolina Brígido